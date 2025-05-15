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مدبولي: نستقطب شركاء أجانب للاستثمار في قطاع التعدين والمناجم

07:57 م الخميس 15 مايو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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(أ ش أ):

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشاهدته ومرافقيه اليوم لحجم المعدات الثقيلة المستخدمة في أعمال التعدين بمنجم السكري، والتي تصل قيمتها إلى نحو 235 مليون دولار، بالإضافة إلى حجم استثمارات شركة "أنجلو جولد أشانتي" AGA، بالمنجم والذي يبلغ نحو ملياري دولار، هو أحد أهم أسباب استقطاب شركاء أجانب للاستثمار في هذا القطاع المهم للغاية، وذلك لامتلاكهم القدرة على ضخ تلك الاستثمارات وتنفيذ تلك الأعمال الضخمة، فضلاً عن امتلاك الخبرة لأداء جميع المهام المطلوبة به.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، مع أعضاء الوفد المرافق له من نواب مجلسي النواب والشيوخ، عقب ختام جولته التفقدية اليوم بمنجم السكري لإنتاج الذهب بمنطقة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس معتز عاطف، وكيل أول الوزارة، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، وألبيرتو كالديرون، الرئيس التنفيذي لشركة "أنجلو جولد أشانتي" AGA، والمهندسة هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري لمناجم الذهب.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعمال التعدين بمنجم السكري الاستثمار في قطاع التعدين والمناجم
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