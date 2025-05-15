صور.. وفد من الاتحاد الأوروبي يزور موقع مشروع مترو الإسكندرية

كتب- محمد نصار:

استقبلت الهيئة القومية للأنفاق، يوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025، رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، السفيرة أنجلينا أيخهورسيت، خلال زيارتها التفقدية لموقع تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، أحد أهم مشروعات النقل المستدام الجاري تنفيذها حاليًا.

تأتي هذه الزيارة تأكيدًا على عمق علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وحرص الجانبين على تعزيز الشراكة في مجال تطوير البنية التحتية لوسائل النقل، ودعم التوجه نحو أنظمة النقل الذكية والصديقة للبيئة، التي تسهم في تحسين جودة الحياة والحد من الانبعاثات الكربونية.

رافق السفيرة خلال الزيارة وفد رفيع المستوى من ممثلي الاتحاد الأوروبي، وكان في استقبالهم من جانب الهيئة القومية للأنفاق، المهندس إبراهيم بخيت، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس سيد كامل، مدير مشروع مترو الإسكندرية.

وشهدت الزيارة استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، ومناقشة أهدافه الاستراتيجية في تطوير منظومة النقل الجماعي بمحافظة الإسكندرية، وتحسين كفاءة خدمات النقل الحضري بما يواكب المعايير الدولية في الاستدامة والبيئة.

وأكد مسؤولو الهيئة، خلال اللقاء، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل داخل المدينة، وسيسهم في تعزيز الربط بين المناطق الحيوية والتقليل من الاعتماد على وسائل النقل التقليدية، بما يخدم ملايين المواطنين يوميًا.

واختُتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية الشراكات الدولية، وفي مقدمتها الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كأحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر في التحول نحو بنية تحتية مستدامة، قادرة على دعم التنمية الشاملة.

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