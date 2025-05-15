قانون العمل الجديد| حظر تشغيل الأطفال في هذه المهن

كتب- محمد أبو بكر:

حدد قانون العمل الجديد، ضوابط صارمة بشأن تشغيل أو تدريب الأطفال، حيث حظر تشغيلهم في الأعمال والمهن التي تعرضهم للخطر أو تعوقهم عن مواصلة التعليم.

يستعرض "مصراوي"، أبرز أحكام قانون العمل الجديد بشأن تشغيل الأطفال، كما يليك

مادة (64):

يُحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال أو المهن أو الصناعات التي قد تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم للخطر، أو تعيقهم عن مواصلة التعليم.

كما يحظر تشغيلهم في أعمال غير مشروعة أو في الأعمال التي تُعد من أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

وتنص المادة أيضًا على أن الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة هو من يحدد الأعمال والمهن التي لا يجوز للأطفال العمل بها وفقًا لمراحل السن المختلفة.

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