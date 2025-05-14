إعلان

عدد أيام إجازات المرأة وفقًا لقانون العمل الجديد

11:26 م الأربعاء 14 مايو 2025

وزارة العمل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت المادة (57) من قانون العمل الجديد، الضوابط والشروط التي تنظم حق العاملات في الحصول على إجازة لرعاية أطفالهن.

وتهدف هذه الأحكام إلى دعم المرأة العاملة وتمكينها من التوفيق بين متطلبات عملها وواجباتها الأسرية، وذلك بالاستناد إلى الأطر القانونية القائمة، بما في ذلك قانون الطفل.

تفاصيل الإجازة وفقاً للمادة (57):

وبحسب المادة المشار إليها، تُمنح إجازة رعاية الطفل للعاملات في المنشآت التي يعمل بها خمسون عاملًا أو أكثر، وتكون الإجازة بدون أجر، لمدة تصل إلى عامين في المرة الواحدة، بحد أقصى ثلاث مرات طوال فترة خدمة العاملة في نفس المنشأة، مما يعني إمكانية الحصول على إجازة 6 سنوات لرعاية الطفل، وفق كل مرة.

كما يشترط للحصول على الإجازة أن تكون العاملة قد أمضت سنة كاملة على الأقل في خدمة المنشأة، مع ضرورة وجود فاصل زمني لا يقل عن عامين بين الإجازة الأولى والثانية.

وأكدت المادة أن الغرض الأساسي من هذه الإجازة هو رعاية طفل العاملة، مشددة على ضرورة الالتزام بأحكام الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية

فرص عمل للمهندسين المصريين في السعودية بهذه التخصصات.. المزايا والتقديم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إجازات المرأة وفقًا لقانون العمل الجديد المرأة العاملة قانون العمل الجديد إجازة رعاية الطفل قانون الطفل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

سيرة نادي الأولمبي.. ماض مجيد وأبطال يبحثون عن حاضر (قصص مصورة)
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟
بالصور- رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج
هل العاصفة شيماء دخلت مصر؟.. الأرصاد: موجة حارة جديدة بعد أيام
مصر تحذر رعاياها في ليبيا وتخصص رقم هاتف للطوارئ