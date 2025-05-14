موعد أطول إجازة رسمية في 2025 وقائمة العطلات المتبقية

كتب- محمد أبو بكر:

يترقب العاملون في قطاعات الدولة المختلفة، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة، والعاملون بالبنوك والمدارس، إحدى أطول فترات الراحة الرسمية خلال العام الحالي، وهي إجازة عيد الأضحى 2025.

وفقًا للحسابات الفلكية، من المنتظر أن تمتد عطلة عيد الأضحى هذا العام على مدار خمسة أيام متصلة، تبدأ من يوم وقفة عرفات، الموافق الخميس 5 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الاثنين 9 يونيو 2025.

وجاءت الإجازة على النحو التالي:

الخميس 5 يونيو 2025: عطلة بمناسبة وقفة عرفات

الجمعة 6 يونيو 2025: أول أيام عيد الأضحى

السبت 7 يونيو 2025: ثاني أيام عيد الأضحى

الأحد 8 يونيو 2025: ثالث أيام العيد

الاثنين 9 يونيو 2025: رابع أيام العيد

الإجازات المتبقية في 2025:

إلى جانب عطلة عيد الأضحى، تتضمن قائمة العطلات الرسمية المتبقية خلال عام 2025 ما يلي:

الخميس 26 يونيو: رأس السنة الهجرية

الاثنين 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو

الأربعاء 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو

الخميس 4 سبتمبر: المولد النبوي الشريف

الاثنين 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة

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