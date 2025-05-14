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حظر تشغيلهم قبل الـ 15.. كيف حدد القانون ضوابط عمل الأطفال؟

09:40 م الأربعاء 14 مايو 2025

قانون العمل الجديد

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كتب- محمد أبو بكر:

حدد قانون العمل الجديد في مادته رقم (63) ضوابط واضحة بشأن تشغيل وتدريب الأطفال، مؤكدًا على حظر تشغيلهم قبل سن 15 عامًا، مع السماح بتدريب من بلغ 14 عامًا بشرط ألا يتعارض ذلك مع استمراره في التعليم.

ضوابط تشغيل الأطفال في قاون العمل الجديد

وألزم قانون العمل الجديد، أصحاب العمل الذين يقومون بتدريب الأطفال ممن هم دون الخامسة عشرة بمنحهم بطاقة تدريب رسمية، تتضمن صورة الطفل وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتم رسمي لضمان التوثيق والرقابة.

وشددت المادة (63) على أن تشغيل أو تدريب الأطفال يجب أن يتم في ظروف محددة تراعي سلامتهم وحقوقهم، وذلك بموجب قرار يصدر عن الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، لضمان توافق الإجراءات مع السياسات الوطنية لحماية الطفل.

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قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأطفال المجلس القومي للطفولة والأمومة
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