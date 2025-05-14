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نائب وزير الصحة: " زوجي كان أكبر داعم لي و حبني أكتر من نفسه"

08:38 م الأربعاء 14 مايو 2025

الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة

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كتبت - داليا الظنيني:

تحدثت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، في لقائها ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، على قناة CBC، الأربعاء، عن زوجها الراحل، ووصفته بالداعم الرئيسي والسند في رحلتها الطبية والإنسانية.

وتحدثت عبلة الألفي عن زوجها الدكتور أحمد، قائلة: "حبني أكتر من نفسه، وكان بيحب المرأة الناجحة وبيحب نجاحي، ودايمًا كان يدعمني ويفرح بنجاحي كأنه هو اللي نجح".

وتابعت:"على الرغم من أن دخولي كلية الطب جاء استجابة لرغبة والدي، إلا أن أن الأقدار كانت تسوقني نحو مسار يتوافق تمامًا مع شغفي، فخلال دراستي، اكتشفت أن الأفضل لي أن أكون طبيبة أطفال، بل إن رفض والدي دخولي كلية الهندسة بأنه "اختيار الله" الذي قادني إلى رسالتي الحقيقية.

واستعادت نائب وزير الصحة، ذكريات زوجها الذي كان رفيق دراستها الجامعية، مشيرة إلى أنه لم يكن سندًا عاطفيًا فحسب، بل كان محفزًا لها على التميز العلمي، حيث شجعها باستمرار على التفوق في الدراسة ونيل الزمالة والدكتوراه.

و دعت الدكتورة عبلة الألفي لزوجها الراحل بالرحمة، مؤكدةً أن هذا الرجل العظيم كان الدافع وراء كل إنجاز حققته، وأنه بفضله تمكنت من التوفيق بين أدوارها كزوجة، وأم، وطبيبة، وامرأة ناجحة.

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