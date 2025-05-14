الحكومة تخصص أراضٍ لمشروعات تنموية ولوجستية وصناعية بالجيزة والبحيرة

كتب - محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على عدد من القرارات المهمة المتعلقة بتخصيص أراضٍ لصالح مشروعات تنموية ولوجستية وصناعية في عدد من المحافظات.

وجاء في مقدمة القرارات، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض ناحية طريق وادي النطرون/العلمين، لصالح محافظة البحيرة، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية بالمناطق المختلفة.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتغيير الغرض من استخدام قطعتين من الأراضي ناحية مدينة أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة؛ حيث تبلغ مساحة القطعة الأولى 269.84 فدان، ويتم تغيير النشاط بها من الموانئ الجافة إلى إقامة منطقة حرة خاصة ومنطقة لوجستية، فيما تبلغ مساحة القطعة الثانية 29.98 فدان، ويُغير نشاطها من الموانئ الجافة إلى أنشطة صناعية واستثمارية.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للمتغيرات وطلبات المستثمرين الراغبين في إنشاء منطقة حرة ومنطقة صناعية مخصصة لتجميع السيارات، وذلك نظرًا لأهمية الموقع المجاور للميناء الجاف، وهو ما من شأنه تحقيق التكامل اللوجستي والصناعي، وتعزيز بيئة الأعمال، وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى دعم الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، بما يسهم في تنويع الاقتصاد المحلي.