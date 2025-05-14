فرص عمل للمهندسين المصريين في السعودية بهذه التخصصات.. المزايا والتقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، عن توفير 81 فرصة عمل متميزة للكوادر المصرية المتخصصة في القطاع الهندسي للعمل لدى شركة الخدمات الاستشارية السعودية بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح الوزير أن هذه الفرص الجديدة جاءت ثمرة جهود مكتب التمثيل العمالي التابع لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.

ودعا محمد جبران الشباب المصري المتخصص في المجالات الهندسية المعلن عنها، والتي تشمل رواتب محددة لكل تخصص (مرفقة بهذا البيان)، إلى سرعة التقدم بتقديم سيرهم الذاتية اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025، ولمدة خمسة أيام فقط، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي: labour@labour.gov.eg.

من جانبها، أشارت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، إلى أن هذه الفرص الوظيفية الجديدة تتضمن مزايا جاذبة تشمل:

* بدل سكن يعادل 25% من الراتب الأساسي شهريًا.

* بدل انتقال.

* مكافأة نهاية الخدمة.

* تأمين طبي.

* تذاكر سفر سنوية.

* بالإضافة إلى مزايا أخرى لم يتم تفصيلها في البيان.

ودعت الإدارة العامة للتشغيل الراغبين في شغل هذه الوظائف إلى سرعة إرسال السير الذاتية في الموعد المحدد للاستفادة من هذه الفرص القيمة في إحدى كبرى الشركات الاستشارية بالمملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضاً:

موعد ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

بعد زلزال البحر المتوسط.. هزة ارتدادية جديدة شمال مرسى مطروح

الإيجار القديم.. تعرف على الأماكن التي سينطبق عليها القانون