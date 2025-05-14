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موجة شديدة.. أخبار الطقس: ارتفاع كبير في الحرارة بداية الأسبوع المقبل

01:19 م الأربعاء 14 مايو 2025
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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا اليوم بعد العاصفة الترابية التي حدثت أمس على بعض المناطق.

وأشارت إلى أنه يوجد نشاط للرياح على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأكدت أن الحرارة خلال الفترة الحالية تتراوح بين 31 و33 درجة على القاهرة، بينما ترتفع بداية من الأسبوع المقبل لتصل لـ 36 حتى 39 درجة، وتتجاوز الـ 43 درجة على المناطق الجنوبية.

وتابعت: "يوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة".

وأوضحت أنه خلال اليومين المقبلين تعود أجواء ربيعية حارة في النهار والاستقرار يستمر اليوم الخميس، ونبدأ موجة جديدة حارة يوم الجمعة والذروة يوم السبت والأحد المقبلين.

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