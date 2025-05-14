سها النقاش رئيسا لقناة النيل الثقافية

كتب- محمد سامي:

أصدر الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قرارا بتكليف الإعلامية سها النقاش برئاسة قناة النيل الثقافية.

وبحسب بيان، ولدت سها النقاش في باريس عام ١٩٦٩، وتخرجت في قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام ١٩٩١، ثم التحقت بالتليفزيون المصري عقب تخرجها، حيث شغلت مواقع متعددة في قنوات النيل للأخبار والنيل الدولية والنيل الثقافية، كما عملت خارج ماسبيرو في قناة أون تي في ومؤسسة طومسون رويترز.