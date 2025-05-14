عباس شراقي يكشف تفاصيل جديدة عن زلزال كريت

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن منطقة شرق البحر المتوسط شهدت زلزالًا قويًا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الموافق 14 مايو 2025، حيث وقع الزلزال عند الساعة 1:51 صباحًا شرق جزيرة كريت، وبلغت قوته ما بين 6.1 إلى 6.4 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح "شراقي" أن الزلزال وقع على عمق بلغ 76 كيلومترًا تحت سطح الأرض، وعلى بُعد نحو 500 كيلومتر من مدينة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الزلازل القوية غالبًا ما تُثير التساؤلات حول احتمالية حدوث موجات تسونامي، خاصة إذا تخطت قوتها 6.5 درجات وكانت في البحار أو المحيطات.

توابع الزلزال في شرق المتوسط

وأشار شراقي إلى أن المنطقة التي وقع فيها الزلزال تُعرف بنشاطها الزلزالي المستمر، حيث تقع عند التقاء الصفيحتين التكتونيتين الأفريقية والأوروآسيوية، وهي من أكثر المناطق في البحر المتوسط تسجيلًا للهزات الأرضية اليومية التي تتراوح شدتها ما بين درجتين إلى أربع درجات.

توابع الزلزال عبر التاريخ

وتحدث أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن تاريخ الزلازل القوية في المنطقة، مشيرًا إلى أن زلزال تركيا في فبراير 2023، الذي بلغت قوته 7.8 درجات، يُعد من الزلازل البارزة في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، لكنه ليس الأقوى، كما أنه شهد البحر المتوسط زلزالًا مدمرًا في الماضي بالقرب من الساحل الغربي لجزيرة كريت، تبعه تسونامي خلّف دمارًا واسع النطاق في جميع أنحاء شرق المتوسط.

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