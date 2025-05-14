اليوم.. اجتماع مجلس نقابة المحامين والنقابات الفرعية بشأن رسوم التقاضي الجديدة

كتب-عمرو صالح:

يعقد مجلس نقابة المحامين، والنقباء الفرعيين، اليوم الأربعاء، اجتماعا لاتخاذ القرارات الواجبة في ضوء ما تم خلال مهلة الأسبوع التي منحها مجلس النقابة لمصدر القرار لإعادة النظر في قرارات زيادة الرسوم القضائية وذلك في تمام الساعة 11 صباحا بنادي المحامين بمدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.

وكانت نقابة المحامين قد دعت أعضائها إلى الإضراب عن الحضور أمام محاكم الاستئناف احتجاجًا على القرارات الصادرة بفرض رسوم على إجراءات التقاضي معتبرينها تخالف الدستور وصحيح القانون.

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