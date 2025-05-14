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نائب يكشف فى طلب إحاطة: أسلاك الضغط العالى تشعل الحرائق

07:00 ص الأربعاء 14 مايو 2025

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:
تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب عن دائرة قلين وكفرالشيخ، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور حنفى جبالى لتوجيهه، إلى رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، بشأن استبدال كابلات الضغط العالى الموجودة أعلى المنازل بحى القنطرة البيضاء، التابعة لقسم أول مدينة كفرالشيخ بكابلات أرضية حفاظا على حياة المواطنين.

وأوضح "شمس الدين" فى طلب الإحاطة أن الأسلاك الكهربائية المارة على المنطقة السكنية مكشوفة وأدت إلى نشوب حرائق بالمنازل إثر سقوط تلك الأسلاك على المنازل مشيرا إلى أن أقرب حادثة وقعت أدت إلى تدمير 3 منازل وتفحمهم بكامل محتوياتهم.

وطالب"شمس الدين" الحكومة بتعويض المتضررين وسرعة حل الأزمة التى ستظل مستمرة خاصة مع شدة الإشتعال بسبب فصل الصيف.

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