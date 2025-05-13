"قومي المرأة" و"النيابة العامة" ينظمان ورشة عمل حول جرائم تقنية المعلومات المرتبطة بالعنف ضد المرأة

كتبت - نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة ورشة العمل الثالثة حول "جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة" استهدفت عضوات وأعضاء نيابات استئناف الإسماعيلية والمنصورة واستمرت على مدار يومين.

شهدت ورشة العمل حضور كل من الأستاذة أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوي المرأة بالمجلس المستشار أحمد النجار الرئيس بمحكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة والمستشار عمرو عبد العظيم مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب بالشروق.

استعرضت الورشة اختصاصات المجلس والإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة علاوة على موضوعات المرافعة في جرائم العنف ضد المرأة والدليل الرقمي ومنازعات الأسرة وأنواع الهجمات الرقمية وطرق الاستهداف الرقمي في إطار العنف ضد المرأة والجرائم الرقمية في إطار حماية المرأة من العنف السيبراني والدليل الرقمي وطرق جمعه وتوثيقه.