رسالة ماجستير بجامعة الأزهر حول ''معالجة الإعلام الصهيوني لقضايا العالم العربي''

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

منحت كلية الإعلام بجامعة الأزهر، الباحث خالد أحمد أمين، مدير الموقع الإلكتروني لمجلَّة الأزهر الشريف، درجة التخصُّص (الماجستير) بتقدير (ممتاز مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات)، عن رسالته المقدَّمة بعنوان: «معالجة الفضائيَّة الإسرائيليَّة (I 24 News) الموجَّهة باللُّغة العربيَّة لقضايا العالَم العربي.. دراسة تحليليَّة».

وضمَّت لجنة المناقشة والحُكم، الدكتور محمود عبد العاطي مسلَّم، أستاذ ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام (مشرفًا رئيسًا)، والدكتور عرفة أحمد عامر، أستاذ الإذاعة والتليفزيون والوكيل الأسبق لكلية الإعلام بجامعة الأزهر وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بقطاع الإعلام في الجامعة (مناقشًا داخليًّا)، والدكتور محمد علي غريب، أستاذ الإذاعة والتليفزيون ووكيل كلية الآداب بجامعة الزقازيق (مناقشًا خارجيًّا).

وسَعَتْ الدراسة إلى تحليل المعالجة الإعلاميَّة للفضائيَّة الإسرائيليَّة (I 24 NEWS) النَّاطقة بالعربيَّة لقضايا العالَم العربي، مِنْ خلال استكشاف الأُطُر الإعلاميَّة وتأثيرها على تشكيل الصُّورة الذهنيَّة للجمهور العربي، وركَّزتِ الدراسة على استراتيجيَّات القناة الدعائيَّة التي تُسهِمُ في توجيه الرَّأي العام العربي عبر تبنِّي رواياتٍ تخدم السياساتِ الصِّهْيَونيَّةَ وتعزِّز أهداف دعايتها.

وتوصَّلتِ الدراسة إلى عدد مِنَ النَّتائج؛ أبرزها: أنَّ القناة تبنَّتِ انتقائيَّةً واضحةً في تغطية القضايا العربيَّة؛ إذْ ركَّزتْ على تضخيم السلبيَّات، وطرحتِ الروايةَ الصِّهْيَونيَّةَ كصوتٍ معتدل، بينما صوَّرتِ الأطرافَ العربيةَ على أنَّها منقسمةٌ وغيرُ قادرةٍ على تحقيق الاستقرار، كما هُمِّشَتِ الأصواتُ المعارضةُ للرِّواية الصِّهْيَونيَّة.

وأوصتِ الدراسة بضرورة تعزيز الوعي الإعلامي لدى الجمهور العربي لمواجهة تأثيرات الإعلام الموجَّه؛ عَبْر حملات تثقيفيَّة تنمِّي التفكير النَّقدي وتكشف أساليب الدعاية، داعيةً إلى تطوير منصَّات إعلاميَّة عربيَّة مستقلَّة ومهنيَّة تُبرِزُ القضايا العربيَّة بموضوعيَّة، كما أكَّدت أهميَّة دَعْم الإعلام العربي لنهج ثقافي قائم على القِيَم الإسلاميَّة، وتطوير استراتيجيَّات إعلاميَّة مضادَّة عَبْر التكنولوجيا والمحتوى التفاعلي؛ لمواجهة الإعلام الصِّهْيَوني.

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