تفاصيل لقاء رئيس الأعلى للإعلام برئيس الوطنية للصحافة ومدير أكاديمية التدريب

كتب-عمرو صالح:

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ود. رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وبحسب بيان المجلس تم خلال اللقاء مناقشة الخطوات الأخيرة في المشروع المشترك بين المجلس والأكاديمية، والذي يهدف إلى تطوير القدرات المهنية للإعلاميين والصحفيين، كذلك مناقشة تدريب صحفيي المؤسسات القومية على المستوى الدولي.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تزويد العاملين في المجال الإعلامي بأحدث الأدوات والمعارف، لدعم قدرتهم على مواكبة التحديات والمتغيرات في المشهد الإعلامي.

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