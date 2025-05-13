فرص عمل بالإمارات برواتب تصل لـ 4 آلاف درهم - التخصصات وطريقة التقديم

كتب - محمد أبو بكر:

أعلن وزير العمل محمد جبران، الثلاثاء، فتح باب التقديم على 1072 فرصة عمل ، في شركة "هايتك الإمارات للمقاولات العامة"، وفرتها "الوزارة" بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، والإدارة العامة للتشغيل، ومكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات برئاسة منال عبدالعزيز عثمان، برواتب تصل إلى 4000 درهم كل شهر ،وأجور إضافية وفقا للإنتاجية.

وأكد الوزير ان هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود "الوزارة " لتوفير فرص عمل للكوادر المصرية الماهرة والمُدربة.

وجاءت التخصصات على النحو التالي:

200 مِركب هياكل عام، و197 بَنّاء عام، و86 نجار مسلح، و92 حداد تسليح بناء، و74 لحام،و80 مساعد بناء، و20 كهربائي صِناعي، و30 ميكانيكي مُحرك ديزل، و4 عامل مضخات "سباك"، و50 مُشغل رافعة ،و100 سائق حاصل على رخصة قيادة إماراتية "فئة الثقيل"، أو رخصة قيادة من دول مجلس التعاون الخليجي على نفس الفئة.

وقالت إن المميزات هي توفير سكن ومواصلات، وتأمين صحي، وإجازات أسبوعية وسنوية، وأن العمل لمدة 8 ساعات.

ويكون التقديم من اليوم الثلاثاء الموافق 13-5-2025،ولمدة 5 أيام على الرابط التالي: هنا

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