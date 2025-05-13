الإسكان: تخصيص 350 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمنطقة الرابية بالشروق

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم تخصيص 350 قطعة أرض بشرائح مساحات متنوعة بالقرعة العلنية الثامنة، للمواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق.

وأكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، مشدداً على التخطيط الجيد للأراضي بتلك المناطق، بهدف خلق مجتمعات عمرانية متكاملة.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس بسام محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم إجراء القرعة العلنية الثامنة لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم وهي عبارة عن 157قطعة للشريحة مساحة 209م²، و115 قطعة للشريحة مساحة 276م²، و36 قطعة للشريحة مساحة 400م²، و42 قطعة للشريحة مساحة 500 م²، وذلك بقطع الأراضي الشاغرة بنطاق منطقة الرابية.