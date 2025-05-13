كواليس أول زيارة لوزير الكهرباء إلى "شمال القاهرة" بعد حركة التغييرات

كتب- محمد صلاح:

وصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، إلى مقر شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء في زيارة مفاجئة له في تمام العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وعقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا مع رئيس وقيادات الشركة؛ في أول زيارة له منذ تولي المهندس حسن البيلي، رئاسة مجلس إدارة الشركة.

ويتناول الاجتماع مناقشة واستعراض الملفات المهمة؛ وفي مقدمتها تحسين نسب الفقد ومتابعة تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، واستعراض آخر الخطوات المتخذة للتصدي ومواجهة المناطق التي تستولي وتستمد التيار الكهربائي دون وجه حق؛ خصوصًا بمناطق القناطر الخيرية وشبرا الخيمة والعكرشة والمنطقة الصناعية بأبو زعبل.. وغيرها؛ لما تمثله من خطورة بالغة على الشركة وتسهم في زيادة معدلات الفقد الفني وسرقات التيار الكهربائي.

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