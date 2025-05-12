محمد السعدي يكشف عن أبرز التحديات التي تواجه الإعلانات ومستقبل التليفزيون

كتب- عمر صبري:

قال محمد سعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة، إن صناعة الإعلانات يعد من أصعب المجالات لأنك مُطالب بإعداد حملة لبيع منتج في حوالي 30 أو 40 أو 50 ثانية فلابد أن تقول ما قل ودل وتكون مؤثرًا وتخاطب العقل الباطن للمتلقي.

وأضاف "سعدي"، خلال، فاعلية بكلية الإعلام جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة MSA بعنوان: "إعلام رمضان: رؤية الصناع، عدسة المحللين، واختيارات الجمهور"، بحضور صناع الإعلام، والنقاد، وممثلي شركات الإنتاج والإعلان، إلى جانب طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس، أن الأصل في الإعلان هو بيع المنتج وليس فقط مجرد الحصول على أعلى مشاهدات، مؤكدا أن الخطة الإعلانية هي موضوع علمي جدًا.

وردًا على من يقولون أن عصر التليفزيون قد انتهى والوقت الآن لمنصات التواصل، قائلًا: في 2003 كنت في مؤتمر بفرنسا وتحدثوا آنذاك أن السوشيال ميديا غزت ولن يكون هناك تليفزيون وبدأت كبرى الشركات بوضع خطط إعلانية على السوشيال ميديا، وأرى أن هذه الفكرة مغلوطة وحتى شركات الاتصالات لديهم عملاء وتستطيع الشركة إرسال إعلاناها مباشرة إلى هاتف العميل ولكن مستمرين في الصرف على إعلان التليفزيون وأكيد هذه الشركات تعرف ماذا تفعل فعلى الرغم من درايتهم بأن "الريتش" من إعلانات الديجتال مهم إلا أنهم لايزالون متمسكين بالتليفزيون.

وتابع: التليفزيون سيبقى مع الشريحة العظمى وهناك شركات حاولت الاستغناء عنه لكنها لم تنجح وعاظة مرة أخرى إلى التليفزيون وسيبقى التليفزيون حتى إشعار آخر.

واستطرد: شهر رمضان بنسميه كأس العالم للدراما والإعلانات نظرا لوجود تقييم كبير من الجمهور فعالية الإنتاج والميزانية للشركات تكون في رمضان وأيضا الشركات تعتمد على إعلانات رمضان طوال العام، حتى بعض الشركات تبدأ إعلانات رمضان بسبب اهتمامها بتقديم إعلانات تعتمد على أغاني طويلة، وللأسف تم جرنا جميعا إلى هذا الأمر.

يذكر أن الفعالية استعرضت نتائج استطلاع رأي موسع أجرته الكلية بمشاركة أكثر من 4300 مواطن من مختلف المحافظات المصرية، حول الإنتاج الإعلامي الرمضاني لهذا العام، بما شمل الدراما والإعلانات والتغطية الإخبارية. وقد قدمت الجلسة تحليلاً معمقاً لاختيارات الجمهور لأفضل الأعمال من حيث القيمة الإبداعية والموضوعات المطروحة.

شارك في الحضور الفنان محمد شاهين، ياسمينا العبد، حازم السعدني، شيرين عقيل وكالة طارق نور للإعلان، محمد سري وندى زيتون Media Hub للإنتاج الإعلامي، الكاتبة راجية حسن، ندى عبد ربه، مدير منصة Lovin Cairo، الناقد الفني رامي متولي.

الجلسة النقاشية فتحت آفاقاً جديدة لفهم توجهات الرأي العام، وأبرزت أهمية الاستماع لصوت الجمهور كعنصر محوري في تطوير المحتوى الإعلامي. وقد حظيت الفعالية بإشادة واسعة من الحضور، واعتُبرت نموذجاً ناجحاً للتكامل بين الأكاديمية والمجتمع المهني.

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