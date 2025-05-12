الأسبوع المقبل.. انعقاد الجمعيات العامة لمناقشة موازنات العام المالي الجديد

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه سيتم عقد أعمال الجمعيات العامة لإعداد ومناقشة الموازنات التخطيطية للعام المالي 2025/ 2026، الأسبوع المقبل على أقصى تقدير؛ نتيجة الخطوات والإجراءات التي يتطلبها عقد اجتماع الموازنات.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الإثنين، بأن أسباب إرجاء الجمعيات هو عدم انتهاء "المركزي للمحاسبات" من مراجعة كل الموازنات وإرسال الملاحظات والموافقة عليها إلى الشركات التابعة للقابضة لكهرباء مصر حتى الآن.

وأرسلت الشركة القابضة لكهرباء مصر، قبل عدة أسابيع، خطابًا رسميًّا إلى جميع الشركات التابعة لها، يتضمن توجيهات واضحة بشأن الجدول الزمني لإعداد ومناقشة الموازنات التخطيطية للعام المالي 2025- 2026.

وحددت الشركة القابضة في وقت سابق الأسعار المرجعية لتسعير شراء الطاقة، والتي تتراوح بين 187 و195 قرشًا لكل كيلووات/ ساعة، بالإضافة إلى تحديد سعر الدولار عند 50.533 جنيه، ليكون الأساس في تسعير المهمات والمشروعات الجاري تنفيذها ضمن خطط الشركات.

وأكد المصدر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة متكاملة لإعداد موازنات دقيقة تعكس الواقع الاقتصادي والتحديات الحالية، وتضمن الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء خلال العام المالي الجديد.

وتتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر 15 شركة تنقسم إلى 9 شركات لتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى 6 أخرى تعمل في مجال إنتاج الكهرباء، بينما انفصلت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن القابضة.

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