عودة "النصر للسيارات" للإنتاج بأوتوبيسات محلية الصنع -تفاصيل الخطة

كتب- أحمد السعداوي:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو شاملًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من داخل مصنع "النصر للسيارات"؛ لتوثيق عودة المصنع إلى الإنتاج مرة أخرى، وكشف أهم منتجاته الجديدة.

وأظهر الفيديو أن "النصر للسيارات" قررت العودة مجددًا لوضع اسم مصر على خريطة الصناعات الثقيلة. وتمثلت أولى خطوات العودة في إنشاء مصنع الأوتوبيسات، الذي تم تنفيذه بجهود مصرية خالصة؛ لتلبية احتياجات النقل الداخلي والخارجي، وفقًا لمعايير عالمية من حيث التكنولوجيا والكفاءة.

ويعمل المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 أوتوبيس سنويًّا، ومن المخطط أن تصل إلى 1500 أوتوبيس سنويًّا بحلول عام 2027، بنسبة مكون محلي تصل حاليًّا إلى 50%، ومن المقرر أن ترتفع إلى 70%، وهو ما يحقق رؤية مصر في التصدير إلى الدول العربية والأسواق الدولية.

وأوضح الفيديو أن أوتوبيس "نصر سكاي" يحمل علامة "النصر"، ويتميز بتصميم آمن ومريح، معتمدًا على التكنولوجيا الحديثة.

وكشف الفيديو عن تجهيزات ضخمة تُجرى حاليًّا لافتتاح مصنع سيارات الركوب، والذي يضم خطوط إنتاج بطاقة تصميمية تصل إلى 20 ألف سيارة سنويًّا في الوردية الواحدة، بنسبة مكون محلي تبلغ 45% في المرحلة الأولى. ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج التجريبي في منتصف عام 2025.