برلمانى يطالب برفع الحراسة عن نقابة الصيدلة

كتب - نشأت على:

طالب النائب الدكتور بهجت الصن، عضو مجلس النواب برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة.

جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن "مزاولة مهنة الصيدلة".

وتساءل "الصن": حول طبيعة والمقصود بالدورات التدريبية بمشروع القانون، والتي تشترط التدريب الإجباري لمدة سنة لمزاولة الصيدلة بمشروع القانون المقدم من الحكومة.