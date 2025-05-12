قطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة بسبب كسر مفاجئ

كتب- محمد سامي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم أمام تجنيد الرماية بالهرم.

وأوضحت الشركة، في بيان، أنه فور حدوث الكسر، تم الدفع بعدد 32 شفاطًا و6 بدالات محمولة، و2 سيارة سيول بجانب فرق الإصلاح؛ للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الشركة، إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: مساكن الضباط، مساكن الشباب، المتحف المصري، آخر فيصل، هضبة الأهرام.

وتوفر الشركة سيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.

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