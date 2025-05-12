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توجيه مهم من السياحة بشأن الحج 2025

01:27 ص الإثنين 12 مايو 2025

حجاج بيت الله الحرام

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كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تعميماً عاجلاً برقم (126) لسنة 2025، موجهًا إلى جميع الشركات الأعضاء، بشأن الإجراءات التنفيذية لموسم حج 1446هـ.

وأكدت الغرفة، بحسب خطاب لها حصل "مصراوي" على نسخة منه، بناءً على توجيهات وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، على ضرورة التزام الشركات بتحري الدقة الكاملة عند إدخال بيانات الاستعداد المسبق للحجاج على المواقع الإلكترونية المخصصة (موقع الغرفة الإلكتروني وموقع نسك السعودي).

وشددت الغرفة على الأهمية القصوى لهذه البيانات، حيث يترتب عليها إجراءات استقبال الحجاج في المنافذ وطباعة بطاقات نسك وتسليمها لهم فور وصولهم. كما أكدت الوزارة على ضرورة حصول كل حاج على بطاقة نسك وحملها طوال فترة إقامته في المدينة المنورة ومكة المكرمة وإبرازها عند الطلب.

كما لفت التعميم إلى تعليمات السلطات السعودية بعدم السماح لأي حاج بدخول مكة المكرمة أو المسجد الحرام بدون حمل بطاقة نسك. وبالنسبة للحجاج القادمين إلى المدينة المنورة أولاً، يجب استلامهم بطاقات نسك في المدينة المنورة قبل التوجه إلى مكة المكرمة.

وحثت الغرفة الشركات السياحية المنظمة لرحلات الحج هذا العام على ضرورة الالتزام التام بهذه التعليمات حفاظاً على مصالح الحجاج والشركات على حد سواء.

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حجاج بيت الله الحرام وكالات السفر والسياحة وزارة الحج السلطات السعودية
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