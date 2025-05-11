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وزير الأوقاف السابق: تحرير العلاقة الإيجارية يتوافق مع آراء الفقهاء

09:45 م الأحد 11 مايو 2025

الدكتور محمد مختار جمعة

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، أن تحرير العلاقة الإيجارية يتسق مع ما قرره الفقهاء من أن عقد الإجارة ينبغي أن يكون محدد المدة مع مراعاة التراحم فيما بيننا.

وأوضح عبر صفحته الشخصية على "x”، اليوم:"قال ابن قدامة في المغني: الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة ولا خلاف في هذا نعلمه لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه فوجب أن تكون معلومة".

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