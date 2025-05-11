مجلس النواب يوافق على اتفاقية التعاون بين دول حوض المتوسط

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط "INTERREG NEXT MED" للأعوام 2027- 2021.

ويهدف البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي، وفقًا لتقرير اللجنة، إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط؛ من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات منها السياحة المستدامة والتراث الثقافي والتحول الرقمي.

وجاء في تقرير اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه وفقًا للاتفاق فإن البرنامج يضم 15 دولة؛ منها 7 دول من الاتحاد الأوروبي: اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، البرتغال، و6 دول متوسطية شريكة؛ هي: مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، تركيا.

وقالت اللجنة، في تقريرها الذي يناقشه مجلس النواب في جلسته العامة غدًا: وبموجب الاتفاق فإن القيمة الإجمالية للبرنامج تبلغ 292.3 مليون يورو، ويصل إجمالي مساهمة الاتحاد الأوروبي إلى 263.1 مليون يورو كمنحة بنسبة تصل إلى 89% من التكلفة، بينما تتحمل الدول المشاركة نسبة 11%؛ بحيث يصل إجمالي مساهمتهم إلى 29 مليون يورو.

وأكد تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن الاتفاقية، أنه سيتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، تشمل محافظات مثل القاهرة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد.

وأوضح التقرير، الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه من المقرر أن يتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على: الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. ويشترط أن تضم كل شركة مشاركة في المشروعات 4 دول على الأقل؛ منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

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