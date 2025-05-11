إجراءات حكومية عاجلة بعد نتائج تحليل غش البنزين

كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة ملتزمة بجودة المنتجات التي يتم تقديمها للجمهور، معقبًا: عندما استشعرت الحكومة ووزارة البترول وجود شكاوى من البنزين المغشوش بدأت التحرك.

وأشار فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، إلى أن شكاوى المواطنين من مشكلات البنزين كانت في الفترة من 4 إلى 9 مايو؛ بواقع 870 شكوى، مؤكدًا أنه تم تحليل 870 عينة في مختلف المحافظات، وتم وضع إجراءات محددة.

وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن هناك رقمًا ساخنًا لتقديم شكوى من غش البنزين "16528"، ويعمل على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن وزارة البترول تعمل على تحليل عينات البنزين المحلي في معملَين بدلًا من معمل واحد، والمستورد في 3 معامل.

وأشار فوزي إلى أن كل من تقدم بشكوى معتمدة وبيان بعمليات الإصلاح الخاص بتغيير "طلمبة البنزين" سيحصل على تعويض بواقع ألفَي جنيه كحد أقصى، مؤكدًا أنه تم اتخاذ تدابير إضافية.

وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: التعويض مكفول لكل مَن تضرر من مشكلة البنزين المغشوش.

جاء ذلك في رده على النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الذي وجَّه بيانًا عاجلًا أمام الجلسة العامة، بشأن مشكلة البنزين المغشوش.

وأكد مصطفى بكري أن المواطنين اشتكوا خلال الأيام الماضية من الغش في البنزين؛ مما تسبب في أعطال السيارات.

وأشار النائب إلى أنه وفقًا لبيان وزارة التموين، أكد ثبوت 5 حالات من أكثر من 700 حالة، قائلًا: أنا شخصيًّا أعرف 3 حالات، متابعًا: شكاوى الناس في كل مكان "البنزين مش هو البنزين".

وحذَّر النائب من تزايد المشكلات التي تؤدي إلى احتقان المواطنين، مشيرًا إلى أن بيان وزير البترول بشأن أزمة البنزين المغشوش، استهانة بعقول الناس.

وشدد بكري على أهمية معالجة المشكلة بنوع من المصداقية والذكاء، قائلًا: لا يجب أن نصدر للمواطنين الإحباط واليأس، كفاية مشروع قانون الإيجار القديم..

جدير بالذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت، اليوم الأحد، في بيان لها، نتائج التحاليل التي أُجريت على مستوى الجمهورية نتيجة الشكاوى الواردة إليها من بعض المواطنين، إلى جانب الإجراءات الإضافية التي أقرتها الوزارة لضمان مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية.

أولاً- نتائج التحاليل:

- وفقًا لمؤشرات الشكاوى الواردة من 4 إلى 9 مايو 2025، بشأن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية..

- تم تسجيل إجمالي 870 شكوى على مستوى الجمهورية؛ توزعت على النحو التالي:

5 شكاوى يوم 4 مايو

139 شكوى يوم 5 مايو

189 شكوى يوم 6 مايو

134 شكوى يوم 7 مايو

269 شكوى يوم 8 مايو

134 شكوى يوم 9 مايو

- جاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى بعدد 429 شكوى

- الجيزة 208 شكوى

- القليوبية 50 شكوى

- الشرقية: 31 شكوى

- الإسكندرية: 29 شكوى

- الغربية 19 شكوى

- المنوفية 18 شكوى

- الدقهلية 12 شكوى

- المنيا 12 شكوى

- الفيوم 10 شكاوى

- الإسماعيلية 9 شكاوى

وشهدت باقي المحافظات بضع شكاوى أو لم ترد منها شكاوى على الإطلاق.

- تم تحليل 807 عينات من مختلف المحافظات، بواسطة فرق من وزارتي البترول والتموين، بالإضافة إلى شركات تحليل محايدة، وأثبتت (وجود 802 عينة مطابقة للمواصفات، و5 عينات غير مطابقة للمواصفات) على النحو التالي:

- في منطقة القاهرة الكبرى البترولية:

تم تحليل 250 عينة عبر وزارة البترول والثروة المعدنية، و205 عبر وزارة التموين، وتبين وجود حالتين غير مطابقتَين في محافظتَي القاهرة والقليوبية.

- في منطقة الإسكندرية البترولية: (الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، مطروح)، تم تحليل: 136 عينة؛ منها 73 عبر شركات محايدة، وجاءت جميعها مطابقة للمواصفات عدا عينة واحدة.

- في منطقة السويس البترولية: (السويس، البحر الأحمر، جنوب سيناء): 75 عينة، جميعها مطابقة.

- في محافظات الصعيد: 68 عينة؛ منها عينتان غير مطابقتين بمركز الفشن- بني سويف، ومحافظة قنا.

ثانياً: الإجراءات الإضافية لضمان مطابقة المواصفات:

قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإضافة بعض الإجراءات اللازمة؛ على النحو التالي:

- في ما يخص البنزين المنتج محليًّا:

عدم تدفيع معامل التكرير لأي منتج للاستهلاك إلا بعد تحليل عينات منه في معملين مختلفين ومطابقة النتائج بدلًا من التحليل في معمل واحد.

- في ما يخص البنزين المستورد: سحب عينات تحت إشراف شركات محايدة، وتحليلها في ثلاثة معامل مختلفة؛ لضمان دقة النتائج بدلًا من معمل واحد.

- في ما يخص سلسلة الإمداد: إجراء التحاليل قبل وبعد تدفيع المنتج؛ للتأكد من الجودة على مدى سلسلة الإمداد بأكملها، وتكليف شركات محايدة بإجراء التحاليل لضمان الحيادية.

.. في ضوء ما تم رصده من بعض العينات غير المطابقة للمواصفات في محطات الوقود، وصعوبة تحديد الأسباب الفنية لتعطل "طلمبات السيارات" الواردة بالشكاوى؛ ومن بينها جودة منتج البنزين، وكذلك الحالة الفنية للمركبة أو العمر الافتراضي للطلمبات..

وقررت وزارة البترول والثروة المعدنية:

- صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين، وبحد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية، وسيتم التواصل مع المواطنين تباعًا من طرف الوزارة، وفقًا للضوابط التالية:

• أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025، على أن تكون الشكوى بخصوص نفس الفترة.

• تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة.

• تقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة السيارة.

وتتوجه وزارة البترول والثروة المعدنية بخالص الشكر للمواطنين على تعاونهم المثمر وتواصلهم عبر الخط الساخن (16528) الذي أعلنت عنه الوزارة للإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى؛ مما كان له بالغ الأثر في توجيه أنشطة التفتيش والفحص.

وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، مع تعزيز منظومة الفحص وفق الإجراءات المستحدثة السابق الإشارة إليها.

واستمرار أنشطة التفتيش والرصد وموافاة الرأي العام بأي مستجدات تتعلق بجودة المنتجات.

وتؤكد الوزارة التزامها بالتعاون مع الجهات المعنية لمساءلة من يثبت تقصيره في ضمان جودة المنتجات البترولية، في إطار الحرص الدائم على إعلاء المصلحة العامة.

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