فرص عمل في السعودية للأطباء المصريين برواتب تتجاوز 12 ألف ريال شهريًا

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل المصرية، اليوم الأحد، عن فتح باب التقديم لوظائف شاغرة لعدد 2 من الأطباء المصريين للعمل في "تجمع الرياض الصحي الثاني" بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد جبران، وزير العمل، لتوفير فرص العمل للكفاءات المصرية بالخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وتتضمن الوظائف المطلوبة طبيب استشاري جهاز هضمي وطبيب استشاري مخ وأعصاب، مع راتب شهري يصل إلى 12,145 ريال سعودي، بالإضافة إلى 400 ريال بدل انتقال.

وأكدت الوزارة، أن السكن والتأمين الصحي متوفران وفقًا لسياسات المستشفى.

من جانبها، قالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن الشروط تشمل ألا يتجاوز سن المتقدم 55 عامًا، مع ضرورة أن يكون المتقدم يحمل درجة الاستشاري في التخصصات المطلوبة.

وأضاف البيان أن التقديم مفتوح اعتبارًا من اليوم الأحد 11 مايو 2025، ولمدة يومين فقط، على أن يتم إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF على البريد الإلكتروني التالي: اضغط هنا

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