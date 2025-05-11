مصطفى بكري ينتقد بيان البترول عن "البنزين المغشوش": "استهانة بعقول المواطنين"

كتب- نشأت علي:

وجّه النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا خلال الجلسة العامة اليوم، أثار فيه قضية انتشار البنزين المغشوش، مؤكدًا تزايد شكاوى المواطنين خلال الأيام الماضية بسبب أعطال أصابت سياراتهم نتيجة استخدام وقود غير مطابق للمواصفات.

وقال بكري إن وزارة التموين أعلنت عن رصد 5 حالات مثبتة فقط من بين أكثر من 700 شكوى، مضيفًا: "أنا شخصيًا أعرف ثلاث حالات تأكد فيها الغش، والناس بتشتكي في كل مكان، البنزين مش هو البنزين".

وانتقد النائب تعامل الحكومة مع الأزمة، معتبراً أن بيان وزير البترول "استهانة بعقول المواطنين"، وحذر من تداعيات ذلك على حالة الاحتقان في الشارع، قائلاً: "لا يصح أن نصدر الإحباط واليأس للناس، كفاية مشروع قانون الإيجار القديم".

وفي رده على البيان العاجل، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تأخذ شكاوى المواطنين على محمل الجد، مشيرًا إلى أنه فور رصد شكاوى متكررة من البنزين خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو، تم البدء في تحليل 870 عينة على مستوى المحافظات.

وأوضح فوزي أن وزارة البترول قامت برفع كفاءة آلية المراقبة، حيث باتت تحلل البنزين المحلي في معملين بدلاً من معمل واحد، والمستورد في ثلاثة معامل، لضمان جودة المنتج. كما تم تخصيص الخط الساخن "16528" لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة.

وأشار إلى أن الحكومة تتعهد بتعويض كل متضرر ثبتت شكواه رسميًا، مع صرف ما يصل إلى 2000 جنيه مقابل تغيير "طلمبة البنزين"، مؤكدًا أن هناك إجراءات إضافية جارية لضمان عدم تكرار الأزمة.

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