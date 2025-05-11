تصريحات جديدة من رئيس مجلس النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم

كتب- نشأت علي:

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم لا يزال محل نقاش مفتوح داخل البرلمان، مشيرًا إلى استمرار جلسات الحوار المجتمعي حتى التوصل إلى رؤية تشريعية متكاملة تحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، وتضمن الحفاظ على السلم الاجتماعي.

جاء ذلك في بيان ألقاه جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، أوضح فيه أن البرلمان يولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف الذي يحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام، نظرًا لما يمثله من أبعاد اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود، وما يثيره من تباينات في وجهات النظر.

وقال رئيس المجلس: "يدرك البرلمان جيدًا حجم التشابكات المحيطة بهذا الملف، ويتعامل معه بمسؤولية دستورية كاملة، واضعًا في اعتباره مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء، دون انحياز لأي طرف".

وأضاف أن مجلس النواب، منذ بداية فصله التشريعي الحالي، أثبت التزامه بنهج يقوم على الحوار والتوافق، مع احترام أحكام القضاء، وخاصة ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا، سعيًا لتحقيق التوازن بين حق الملكية من جهة، والحق في السكن الملائم من جهة أخرى.

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