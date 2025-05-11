انفجار أنبوبة وألسنة لهب.. ماذا حدث في حريق ميدان تريومف بحي النزهة؟

كتب- محمد نصار:

قرر الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار رقم ٧٨ بشارع عثمان بن عفان بميدان تريومف في حي النزهة، وذلك لتقييم مدى تأثره بالحريق الذي نشب بأحد المطاعم الكائنة بالدور الأرضي من العقار.

كما وجه المحافظ، بسرعة إزالة آثار الحريق فور انتهاء معاينة النيابة العامة والبحث الجنائي، للوقوف على أسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بالطابق الأرضي في عقار مكوّن من أرضي و6 طوابق متكررة.

وامتدت ألسنة اللهب إلى شرفات الواجهة الأمامية من الدور الأول حتى الثالث، بالإضافة إلى تأثر محل أحذية مغلق مجاور لموقع الحريق.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف والأجهزة الأمنية ومسؤولو الحي إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، ويجري حاليًا تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

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