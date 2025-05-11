أحمد موسى: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرًا بقطاع الصناعة والاستثمار

كتبت -داليا الظنينى:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن البلد تتعرض للعديد من الحملات والشائعات خاصة في ملف الاستثمار، مردفًا: "مصر لم تبيع شيئًا، المستثمر عندما يحضر إلى مصر تتردد الشائعات بأننا نبيع في البلد، وعندما يذهب إلى دولة أخرى نردد جملة شوفوا الاستثمار".

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد": "الدولة حريصة على تنمية سيناء لجذب الاستثمارات الأجنبية، فالدولة لما تعمل استثمار وتجذب رجال أعمال، نقول باعوا، ولما مش نعمل خدمات يقولوا الحقوا دول بيعملوا إيه".

وتابع أحمد موسى: "قناة السويس لم تباع وهي ملك لمصر، النهاردة لما تعمل تنمية وتجذب الاستثمار، نشوف كم الشائعات، وآخرها المرتبطة بيبع أراضي بقناة السويس لموانئ أبو ظبي".

وأكمل: "مصطفى مدبولي رئيس الحكومة تفقد وافتتح عددًا من المشروعات في اقتصادية قناة السويس، التطوير دا كان مخطط له من 30 سنة، واحنا مش بنبيع، بنعمل تطوير ونسابق الزمن علشان نفتتح المشروعات".

وأوضح أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرًا بقطاع الصناعة والاستثمار، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على توطين الصناعات لتقليل فاتورة الاستيراد، دلوقتي بنصنع عربات مترو.

وأكمل أحمد موسى: "الدولة بتشتغل وبنشوف تحديات غير مسبوقة، الدولة شغالة في جهد كبير بيبذل على أرض الواقع".

اقرأ أيضا:

مفاجأة.. قانون العمل الجديد يتيح فصل العاملة بعد إجازة الوضع في هذه الحالة

نقيب الصحفيين يخاطب رئيس "النواب" لحذف عقوبة الحبس في النشر بقانون الفتوى