وزير الصحة: 215 مليار جنيه لتطوير 1255 مشروعًا بالقطاع الصحي في 8 سنوات

كتب- حسن مرسي:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، عن إنجاز ضخم تحقق في قطاع الصحة خلال السنوات الثماني الماضية، حيث أكد أن الدولة نفذت ما يقرب من 1255 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 215 مليار جنيه.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن جهود التطوير شملت جميع محافظات الجمهورية، وتنوعت بين رفع كفاءة المنشآت الطبية القائمة وإنشاء صروح طبية جديدة وحديثة. وأشار إلى أن أحدث هذه الصروح هو المستشفى العام الجديد بمدينة طنطا في محافظة الغربية.

وأوضح الدكتور عبد الغفار أن الزيارة الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمحافظة الغربية تركزت بشكل كبير على تفقد قطاع الصحة، لافتا إلى أن المستشفى العام الجديد في طنطا تم تجهيزه بأحدث الإمكانيات والمعدات الطبية المتطورة في مختلف الأقسام.

وأشار إلى أن هذه المشروعات النوعية تساهم بشكل فعال في توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مستشهداً بمركز الأورام الجديد الذي سيكون قادرًا على خدمة محافظتين أخريين إلى جانب محافظة الغربية.

ونوه وزير الصحة إلى حرص الدولة على تسريع وتيرة إدخال المزيد من المحافظات في منظومة التأمين الصحي الشامل، التي بدأت بالفعل في 6 محافظات، مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالي الجديد يتضمن مخصصات مالية لتوسيع نطاق هذه المنظومة لتشمل محافظات أخرى.

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