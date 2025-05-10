رئيس "الخدمات الطبية" يتابع المراحل النهائية لمستشفي العاملين بالإسماعيلية

كتب- محمد صلاح:

قام الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية بزيارة تفقدية مفاجئة لمستشفي الكهرباء بالإسماعيلية لمتابعة الإسراع في الانتهاء من تجهيز المراحل النهائية لأحدث وأكبر صرح طبي لخدمة العاملين وأسرهم بمناطق القناه وسيناء والمحافظات المجاورة الذي يجري العمل عليها على قدم وساق لافتتاحها خلال الايام القليلة المقبلة.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، بتطوير وتحسين الخدمات الطبية للعاملين بقطاع الكهرباء.

وتضم المستشفي أحداث الأجهزة الطبية، ومعامل الإشاعات والتحاليل وغرف العنايه المركزة والعمليات والعيادات الخارجية، والغرف المجهزة لكافة تخصصات الجراحة سواء المخ والأعصاب والعظام والرمد والقلب والأوعية الدموية والمسالك البولية.

وعلي هامش الزيارة التقى رئيس شركة الخدمات الطبية التابعة المهندس سامي عرفه أبو ورده، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء، الدكتور محمد اسماعيل سليم، لمناقشة أوجه التعاون من أجل تحسين الخدمات الطبية المقدمة للعاملين.

وفي بداية اللقاء رحب "رئيس كهرباء القناة، برئيس الخدمات الطبية، وتم مناقشة الخدمات الصحية التي تقدمها شركة الخدمات الطبية للعاملين وأسرهم وكذلك التطور الكبير في إنشاء عدد كبير من العيادات التخصصية التي يتم إنشاؤها الان في عدد من المحافظات لتسهيل تقديم خدمات متميزة للعاملين وأسرهم.

كما ناقش الاجتماع، تعميم الكارت الذكي والجاري توزيعه الآن على العاملين من أجل تقديم خدمات متميزة في أي مكان ومحافظة يتواجد بها العامل دون الرجوع الى القطاع الطبي المختص به كما كان متبع في السابق، بالإضافة إلى المعوقات التي تواجه تقديم الخدمات الطبية والعمل الفوري والسريع على حلها فورا حفاظا على صحة العاملين واسرهم.

الجدير بالذكر أنه جاري العمل على إنشاء اول مركز متخصص في مستشفى الكهرباء لإجراء عمليات زرع الكلي ومجهز بأحدث الأجهزة الطبية مما يساهم في تقديم خدمات متميزة للعاملين وأسرهم بمحافظات القناة وسيناء والبحر الأحمر، حيث سيتم التعاقد مع أكبر الاستشاريين بالجامعات المصرية

رافق رئيس الشركة خلال الزيارة الدكتور نزيه أحمد رفعت رئيس قطاع الإسماعيلية الطبي والنقابي علي خلاف ممثل العاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء.

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