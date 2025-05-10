الممثل القانوني عن الملاك المتضررين: اللحظة حانت لرفع الظلم

كتب- حسن مرسي:

أعلن عصام عجاج، المحامي بالنقض والممثل القانوني عن الملاك المتضررين من قانون الإيجار القديم، أن اللحظة قد حانت لإعادة الاعتبار للملكية الخاصة، ورفع الظلم الواقع على أصحاب الحقوق، وإعادة القدسية للشرع والقانون في هذه القضية.

وتابع عجاج، خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، بعبارة شديدة اللهجة: "اللي حصل على مدار 70 سنة فاتوا حقوق الملاك ضاعت بسبب قوانين مجحفة".

وأكد المحامي بالنقض أن بعض المستأجرين بادروا بالفعل إلى زيادة القيمة الإيجارية من تلقاء أنفسهم قبل طرح مشروع القانون الجديد، موضحًا أن حجم الضرر الواقع على الملاك نتيجة القيمة الإيجارية المتدنية يفوق بكثير الضرر الذي قد يلحق بالمستأجرين.

وشدد عصام عجاج على أن مشروع القانون الحالي المتعلق بالإيجار القديم لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، مبديًا اعتراضه على فترة 5 سنوات المقترحة للانتقال إلى القانون الجديد، مشيراً إلى أن فترة العامين فقط ستكون أكثر عدالة وإنصافًا للملاك الذين عانوا طويلًا.

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