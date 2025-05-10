رئيس "بحوث الصحراء" يفتتح ورشة عمل علمية لدعم الشباب الإفريقي في مكافحة التصحر

كتب-عمرو صالح:

افتتح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء ورشة عمل علمية نظمها المركز بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، على هامش احتفال مصر باليوم العالمي للتصحر والجفاف، وبمشاركة نخبة من شباب القارة الإفريقية.



وأشار رئيس المركز إلى أن الورشة تمثل منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التكامل بين شباب إفريقيا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتفعيل قرارات مؤتمر الأطراف السادس عشر للاتفاقية (COP16).



وأكد شوقي في كلمته على أهمية الورشة في دعم وتمكين الشباب الإفريقي وتعزيز قدراتهم في مجالات مكافحة التصحر، والتغيرات المناخية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وذلك في إطار التزام مصر تجاه الأشقاء في القارة، ومن خلال دور مركز بحوث الصحراء كجهة التنسيق الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD).



واختتم كلمته بالتأكيد على أن مركز بحوث الصحراء سيواصل التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الشباب كعنصر محوري لتحقيق رؤية إفريقيا 2063، متمنيًا للجميع ورشة ناجحة ومثمرة.



وحضر الافتتاح الدكتورة مروة الوكيل رئيس قطاع البحث العلمي بمكتبة الإسكندرية، نيابة عن الدكتور أحمد زايد رئيس المكتبة، والدكتور محمد عزت نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمحطات البحثية والدكتور أحمد عبد العاطي رئيس لجنة العلم والتكنولوجيا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وعدد من الخبراء والمسؤولين المعنيين بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.

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