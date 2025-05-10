هل يعد الحلف بالطلاق يمين شرعيا؟ الإفتاء تجيب

كتبت- داليا الظنيني:

حذر الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من التهاون في استخدام لفظ الطلاق في الحياة الزوجية، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس مجرد "كلمة بتتقال وخلاص"، بل له تبعات خطيرة تهدد استقرار الأسر.

وأوضح الشيخ عبد السلام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس اليوم السبت، ردًا على سؤال سيدة حول زوجها الذي حلف بالطلاق ألا يذهب معها لزيارة أهلها ثم ذهب في النهاية، أن "الحلف بالطلاق ده مش يمين شرعي أصلاً"، لأن اليمين الشرعي في ديننا بيكون بالله أو بصفة من صفاته أو بالقرآن الكريم بس.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الطلاق "مش لعبة عيال"، ده قرار مصيري بيهد بيوت ويشتت أسر، مشددًا على أنه "مفيش حاجة في الشرع اسمها الحلف بالطلاق، والكلمة دي بالذات مينفعش الواحد يستخف بيها، عشان متعلقة بمستقبل عيلة بحالها".

ونوه الشيخ عبد السلام إلى أن دار الإفتاء "ما تفتيش في الطلاق على الهوا ولا بالتليفون عشان الموضوع خطير ومينفعش الناس تاخده باستسهال"، داعيًا السائلة إلى الحضور مع زوجها لدار الإفتاء عشان حد من أمناء الفتوى يسمع منهم بالتفصيل ويقول لهم الحكم الشرعي الصح، هل الطلاق وقع فعلاً ولا لأ.