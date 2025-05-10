ساويرس: أنا معروف بوطنيتي وتقديري لجيشنا العظيم

كتب- محمد أبو بكر:

كتب المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال المعروف، توضيحا عبر حسابه على منصة X بشأن الفيديو المنتشر له عبر وسائل التواصل الاجتماعي متحدثا فيه عن الجيش المصري.

وقال ساويرس في توضيحه: أعلمكم أن حديثي الأخير جاء لمحبتي وتقديري وحرصي على جيش مصر العظيم، ورغبتي أن يكون في صدارة جيوش العالم.

وأضاف ساويرس: "محاولة تأويل كلامي على أنه إقلال من جيشنا الوطني لن تجدي، فأنا معروف بوطنيتي وحبي لمصر وتقديري لجيشنا العظيم".

وأوضح رجل الأعمال ساويرس: هواة الصيد في المياه العكرة من تنظيم الإخوان البغيض، والأستاذ الذي أمضى حياته بامتياز في التطبيل وما زال مستمرًا رغم أن الشعب قرف منه وعرف حقيقته.

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