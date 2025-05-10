الحرارة تسجل 40 درجة.. نصائح مهمة من الأرصاد للمواطنين

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس سيكون شديد الحرارة على أغلب المناطق طوال اليوم وغدًا وتسجل العظمى على القاهرة 38 إلى 40 درجة.

وأضافت الهيئة، في تنويه قبل قليل، أن هذه الموجة شديدة الحرارة تستمر حتى الغد ثم تنكسر حدتها اعتبارًا من يوم الإثنين.

ونصحت الهيئة، المواطنين باستمرار شرب الماء والسوائل الباردة طوال اليوم، وعدم الوقوف مباشرة تحت أشعة الشمس.

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