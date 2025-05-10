بعد انفجار خط الواحات.. طلب إحاطة بشأن ضوابط تأمين الشبكات وخطوط الغاز

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن ضوابط وإجراءات تأمين خطوط الغاز الطبيعي، وذلك على خلفية حادث انفجار خط الغاز بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضح النائب، أن الحادث أسفر عن خسائر بشرية، وكشفت التحقيقات أن الانفجار نتج عن أعمال حفر نفذتها إحدى شركات المقاولات دون التنسيق المسبق مع الجهات المختصة، ما أدى إلى اصطدام لودر تابع للشركة بماسورة غاز رئيسية، وتسرب كمية كبيرة من الغاز، اشتعلت بفعل حرارة الجو وكثافة حركة المرور.

وشدد هشام حسين، على ضرورة توضيح الحكومة للمعايير المتبعة لتأمين شبكات الغاز، وبيان مدى التزام الجهات المنفذة للمشروعات بمعايير السلامة المهنية، ووجود آليات رقابية صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/5/10/2784877

برواتب تصل إلى 8 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة لهذه المؤهلات

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/5/10/2784869

الصحة توصي بزيادة تناول المياه للحفاظ على نشاط الجسم

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/5/10/2784849

تعرف على ضوابط تصالح المتهمين وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/5/10/2784841