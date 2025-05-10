681 شكوى بشأن البنزين المغشوش.. متحدث البترول: أغلبها في منطقة جغرافية واحدة



كتب- حسن مرسي:

كشف المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، عن آخر التطورات المتعلقة بأزمة الشكاوى المتزايدة بشأن ما قيل عن وجود "بنزين مغشوش" في بعض محطات الوقود المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وقال عاطف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر" مساء الجمعة: إن الوزارة استقبلت ما يقرب من 681 شكوى واردة من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك عقب الانتشار الواسع لهذا الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، قائلاً: "تلقينا 681 شكوى بشأن 'البنزين المغشوش' على الرقم الساخن، وأغلبها تلك الشكاوى من منطقة جغرافية واحدة".

وأضاف: "قمنا بسحب عينات من عدد كبير لمحطات الوقود، ولحد دلوقتي مفيش أي حاجة تدل على وجود غش في البنزين، وخدنا عينات من طلمبات السيارات المتضررة لتحليلها وبمجرد الانتهاء سيتم إصدار بيان بتفاصيل النتائج".

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن غالبية الشكاوى التي وصلت إلى الوزارة تتركز في منطقة جغرافية محددة داخل مصر، وليست موزعة بشكل عشوائي على مختلف محطات البنزين.

وبيّن المهندس عاطف أنه حتى اللحظة، لم تسفر حملات التفتيش المكثفة التي قامت بها الوزارة على محطات البنزين عن إثبات وجود أي خلل أو مشكلة في جودة الوقود المتداول، مشيرًا إلى أن الوزارة ما زالت تواصل جهودها لفحص الأمر بشكل دقيق، وأنه سيتم إطلاع المواطنين على النتائج فور التوصل إليها وإعلانها بشفافية كاملة.



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