كفاية إنكار.. "أديب" يطالب الحكومة بالكشف عن حقيقة "البنزين المغشوش"

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على الجدل الذي أثير بشأن شكاوى مواطنين مما قيل إنه بنزين مغشوش في محطات وقود.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "كالعادة، في الأول طلعت البيانات إياها، إحنا زي الفل معندناش حاجة ومحطاتنا كلها زي الفل.. رغم الناس بالمئات عربياتها واقفة في الشارع".

وأضاف أديب، أن الواقع كان يفيد بأن هناك مشكلة في البنزين، وهو ما أكّده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأربعاء الماضي.

ووجه أديب تساؤلًا للحكومة قائلا: "كفاية إنكار.. هل هتقولوا لنا إيه اللي حصل؟"، موضحًا أن المشكلة في عدد من الشركات وفي أسماء شركات لم يشكُ المواطن منها من قبل، لكن هذه المحطات قد لا يكون هناك ذنب لها لكون المشكلة قد تكون في البنزين الذي تسلمته.

من جانبه رد المهندس معتز عاطف المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، على أزمة البنزين المغشوش قائلًا: "تلقينا 681 شكوى بشأن البنزين المغشوش على الرقم الساخن، وأغلبها تلك الشكاوى من منطقة جغرافية واحدة".

وأضاف المتحدث: "قمنا بسحب عينات من عدد كبير لمحطات الوقود، لحد دلوقتي مفيش أي حاجة تدل على وجود غش في البنزين، وخدنا عينات من طلمبات السيارات المتضررة لتحليلها وبمجرد الانتهاء سيتم إصدار بيان بتفاصيل النتائج".



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