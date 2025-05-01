وزير العمل: خطة شاملة لتوفير فرص العمل وتأهيل الكفاءات بالتعاون مع التعليم

كتب- حسن مرسي:

أكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير فرص عمل حقيقية ومتنوعة لكافة التخصصات في سوق العمل المصري. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، تعمل الوزارة على قدم وساق لرفع مستوى كفاءة العمالة المصرية من خلال تنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة وذات جودة عالية، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم.

خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، استعرض الوزير أبرز ملامح الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة لتطوير سوق العمل في مصر وربط مخرجات التعليم الفني والجامعي بالاحتياجات الفعلية والمتغيرة لهذا السوق.

وأوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا ومكثفًا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف ضمان تحقيق التكامل بين العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل.

وأشار إلى عقد اجتماعات دورية وموسعة بين الجانبين لمواءمة التخصصات الدراسية مع الفرص الوظيفية المتاحة، والعمل على تضييق الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات أصحاب الأعمال.

وبمناسبة عيد العمال، هنأ الوزير محمد جبران جميع عمال مصر، مؤكدًا على أن "الوزارة هي من أبناء هذا الشعب، وتضع مصلحة المواطن المصري نصب أعينها في كل خطوة تخطوها.

كما شدد الوزير خلال المداخلة على الأهمية القصوى التي يمثلها التدريب المهني والتقني في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير شامل لمراكز التدريب التابعة لها ورفع مستوى كفاءتها لتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة واحتياجات الصناعات الحديثة.

ووجه وزير العمل رسالة طمأنة إلى جميع المواطنين، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تدخر أي جهد في سبيل دعم العمالة الوطنية وتعزيز فرص التشغيل اللائق والمستدام.

وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق العديد من المبادرات الجديدة التي تستهدف بشكل خاص الشباب والخريجين في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف توفير المزيد من فرص العمل وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل بكفاءة واقتدار.