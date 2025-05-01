"مستأجري العقارات القديمة" تعلق على إحالة مشروع قانون الإيجار القديم للبرلمان

كتب-عمرو صالح:

علق شريف الجعار رئيس شعبة مستأجري العقارات القديمة، على قرار الحكومة بإحالة مشروع قانون الإيجار القديم للجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشته ووضع الصيغة النهائية له.

وقال شريف الجعار في تصريحاته لمصراوي إن المستأجريين ليس لديهم أي مانع في زيادة القيمة الإيجارية بقيم تتناسب مع ظروفهم الإقتصادية وتتناسب مع إمكانيات العقار .

وأوضح الجعار أن أي زيادة بقيمة الإيجار يجب أن تراعي البعد الاجتماعي للمستأجرين وتضع في الحسبان المنطقة المقام بها العقار والإمكانيات التي تتوافر به مشيرا إلى أن الأحكام القضائية التي قضت بزيادة القيمة الإيجارية خلال الفترات الماضية لم تلق أي اعتراض.

ولفت الجعار إلى أن أزمة الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين أزمة مفتعلة من قبل بعض الملاك الجدد وبعض الورثة مشيرا إلى أن الملاك الأصليين لم تصدر شكاوى إلا من فئات قليلة منهم.

وكانت الحكومة قد أحالت مشروع قانون الإيجار القديم للبرلمان بهدف مناقشته ووضع صيغة توافقية نهائية له.

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