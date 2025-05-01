السياحة تكشف أسعار تذاكر العبارات البحرية لموسم الحج 2025

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار تذاكر العبارات البحرية لموسم الحج 2025.

وأضاف "وحيد"، في تصريحات لمصراوي، أن أسعار تذاكر العبارات البحرية لموسم الحج 2025 تكون 19500 جنيهًا.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار تستعد حاليًا لتسيير أولى رحلات الحج السياحي 2025.

وطالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الشركات السياحية المنظمة لرحلات الحج هذا العام 1446هـ، بسرعة تسليم حقائب جوازات سفر الحجاج والمستندات المطلوبة إلى مقر صندوق الحج والعمرة بالعباسية، لضمان إنهاء كافة الإجراءات الأمنية والإدارية اللازمة في الوقت المناسب.

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