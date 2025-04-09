بعد انخفاض البترول عالميًا.. هل تتراجع الحكومة عن زيادة أسعار البنزين ؟

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن السعر الذي تشتري به مصر والدول عادة البترول من الخارج لا يتم بالأسعار الآنية التي نتابعها، ولكن يتم عبر عقود آجلة، بمتوسط أسعار متوقعة خلال فترة زمنية.

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة: "أسلوب السداد يكون دفع جزء من القيمة الآن وتأجيل الباقي خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 9 شهور، ونتيجة لذلك يتحمل سعر البرميل نسبة مثل الفائدة ترتبط بالدفع على مدى هذه الفترة".

وأوضح رئيس الوزراء حول تراجع سعر النفط عالميًا، أن انخفاض أسعار النفط عالميًا لا يؤثر بشكل مباشر على السعر المحلي للبترول في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تعتمد على آلية حسابية معقدة لتحديد السعر المحلي بناءً على متوسط الأسعار خلال فترة معينة.

آلية التحوط لتأمين الأسعار المحلية

أكد رئيس الوزراء، أنه في حال تراجع سعر النفط عالميًا، تشتري الحكومة البترول بناءً على متوسط السعر خلال شهر أو شهرين، مع الأخذ في الحسبان تحوطات ضد الارتفاعات المستقبلية في الأسعار.

تحديد متوسط السعر السنوي

كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعتمد على تحديد متوسط سعر سنوي للبترول، وليس على السعر الحالي في السوق العالمية، لأن الأسعار تتقلب بشكل مستمر، قائلاً: "نشتري بمتوسط سعر سنوي لأن الأسعار تتقلب، واليوم قد يكون سعر البرميل 60 دولارًا، وبعد فترة قد يصل إلى 80 دولارًا".

عدم التأكد من استمرارية الأسعار المنخفضة

أشار رئيس الحكومة، إلى أنه رغم أن الأسعار الحالية منخفضة، لا يمكن التنبؤ بمدى استمراريتها في المستقبل، موضحًا أن الحكومة تتبع خطة تحوط لضمان استقرار الأسعار المحلية بغض النظر عن التغيرات في الأسعار العالمية.

مدبولي يكشف عن خطة شركة إيني الإيطالية لتوسيع استثماراتها في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي: إنه خلال لقاء مع وزير البترول، أُحيط بأن وزير البترول اجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول، كلاوديو ديسكالزي، حيث تم وضع خطة واضحة من الشركة لتوسيع استثماراتها في مصر لإنتاج مزيد من الغاز الطبيعي في المرحلة المقبلة.

تابع مدبولي، أن هناك زيادة في إنتاج المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى زيارة مرتقبة لرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول إلى مصر لعرض تفاصيل الخطة، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.

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