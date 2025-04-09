الكهرباء تبدأ تحصيل الفواتير بـ"الفيزا كارت"

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء اتخاذ الشركة خطوات إيجابية وجادة من خلال تحسين تجربة المواطنين في سداد فواتير الكهرباء للمرة الأولى من خلال الفيزا كارت، حيث تمت التجربة بفرع كهرباء شمال أسوان.

وبحسب المصدر في تصريحات أدلي بها لمصراوي، يتم سداد الفواتير عبر ماكينات الدفع الإلكتروني باستخدام كروت الفيزا، وهي الخطوة التي تهدف إلى تسهيل عملية السداد على المواطنين، حيث يمكنهم استخدام "كروت الفيزا/ ماستركارد" الصادرة من البنوك المحلية أو الدولية لدفع فواتير الكهرباء بسهولة وأمان.

كما يتم شحن كروت العدادات مسبقة الدفع عبر محصل المرور، وتُسهِّل هذه الخدمة على المواطنين شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع (الكارت الذكي) دون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع الشركة، حيث يمكنهم الدفع عبر "محصلي المرور" المتواجدين في مناطق مختلفة.

ونوه المصدر إلى أن هذه المبادرات تهدف لتوفير الوقت والجهد على المواطنين في سداد الفواتير وشحن العدادات، بالإضافة لتعزيز الشمول المالي من خلال تشجيع استخدام الوسائل الرقمية في المعاملات وكذلك مواكبة التوجه العالمي نحو التحول الرقمي وتحسين خدمات المرافق العامة.

وأكد أن هذه المبادرات تعكس جهود الشركة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويمكن أن تكون هناك خطوات قادمة مثل التوسع في خدمات المحفظة الإلكترونية وكذلك لتكامل مع تطبيقات الدفع الذكية مثل فوري أو محفظة مصر الرقمية.

وشدد على أن شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء كانت أول شركة قد فعلت نظام ماكينات التحصيل الإلكتروني على جميع فروعها من أسوان لسوهاج في وقت قياسي.

اقرأ أيضًا:

السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش

تفاصيل جديدة تحسم الجدل بشأن وفاة مدير إدارة الباجور وعلاقتها بزيارة الوزير المفاجئة

تحرك عاجل من قومي الطفولة بشأن إلقاء سيدة لصغيرين من أعلى كوبري بالإسكندرية