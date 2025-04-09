برلمانية: حشود العريش تأكيد لدعم السيسي ورفض مصر تهجير أهل غزة

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحشود الشعبية التي احتشدت خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة العريش، تريد أن تبعث برسالة مفادها تضامن الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ورفضه تهجير أهالي غزة من أراضيهم، وتأكيده أن يظلوا في أراضيهم.

وأشارت "متى"، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن كل هذه الحشود الشعبية التي احتشدت في مدينة العريش تمثل دروعًا بشرية لمصر، ويؤيدون الرئيس السيسي في اتخاذ أي قرار للحفاظ على أمن وسلامة مصر.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنها تؤيد موقف الدولة المصرية في حماية حدودها وأمنها القومي، وأن تدافع عن حقوق الدولة المجاورة لها وهي فلسطين، وفي نفس الوقت تدافع مصر عن نفسها بعدم مساس أية دولة أخرى بحدودنا وأمننا القومي.

وأشادت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بموقف الرئيس السيسي الداعم للقضية الفلسطينية وذكائه، وعلاقاته المخابراتية القوية والعالمية التي أسهمت في نجاح زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى مصر، وجولاته في خان الخليلي في عقر دار الزحام، مما يؤكد الأمن والأمان في مصر؛ لكي يتم نقل الصورة عن طريق فرنسا إلى العالم كله بالأمن والأمان الموجود في مصر.